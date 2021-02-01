Украина

Футболист переехал в Италию.

Полузащитник Виктор Коваленко, перед своим переходом в Аталанту, трогательно попрощался в игроками и тренерским штабом донецкого Шахтера.

"Вы — моя вторая семья. За всеми буду скучать. Можно сказать, что привык ко всем вам. Вы меня очень многому научили. Был рад делить с вами одну футболку, один стадион и одну раздевалку. Рад, что был частью этой большой семьи".

Опрос: Заиграет ли Коваленко в Аталанте?

"Благодарю тренеров, с которыми я работал. Вы научили меня играть футбол и сделали из меня человека. Благодарю руководство, вы дали мне путь в большой футбол.

Шахтер — та команда, которая будет выигрывать каждый матч. Желаю всем вам выиграть все возможные кубки в текущем сезоне", — сказал Коваленко.

Напомним, согласно информации Transfermarkt, Коваленко поставил подпись под соглашением, рассчитанным до лета 2024 года.