Украина

Полузащитник "горняков" дал комментарий после контрольной игры.

Евгений Коноплянка оценил поединок против Мариуполя на сборах, в котором Шахтер смог спасти ничейный результат.

"Почему просели в конце первого тайма? Рано проснулись просто. Утром солнышко подпекло, нужно было немного проснуться. Что и сделали: Мариуполь заставил нас зашевелиться под конец игры. Хорошо, что удалось забить. Достаточно хорошая товарищеская встреча получилась.

Почему не удалось победить? Для того и проводят сборы, товарищеские матчи, чтобы почувствовать уверенность, набрать физику, добавить в техническом плане – во всех аспектах. Ничего здесь удивительного, если бы мы даже и проиграли. Важно подготовиться к чемпионату и Лиге Европы – тогда уже и сделаем выводы. А сейчас мы просто как на тренировке. Сделаем поправки и будем смотреть вперед.



Я не люблю оценивать свою игру, правда. Это делает тренер. Мы позже смотрим нарезку, разбираем, что не так сделали, аккуратно даем подзатыльнички. Главное, что удалось спустя четыре месяца отыграть 90 минут. Вот этим я очень доволен", — приводит слова Коноплянки официальный сайт дончан.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Мариуполь.