Украина

Футболист оценил поединок на сборах.

Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский поделился впечатлениями после спарринга с ЦСКА 1948 на сборах в Турции.

"Завтра тренеры на теоретическом занятии расскажут, что мы сделали не так и какие были позитивные моменты. Конечно, хотелось выиграть в этом матче, и мы не особо довольны результатом. Но впереди еще две игры, чтобы мы могли реабилитироваться.

Для нас главное — наиграть тактические моменты в обороне и в атаке. У нас есть два полноценных состава, один может сыграть в одном матче, а другой — во втором, и все получат равноценную нагрузку".

Также футболист рассказал о своей реабилитации после травмы и настроении внутри коллектива.

"Слава богу, на поле все было хорошо, нога ощущалась отлично. В физическом плане нужно еще чуть-чуть прибавить, но, думаю, за оставшиеся дни сборов я смогу это сделать.

После матча с ЦСКА 1948 настроение у команды немного поникшее. Нужно скорее забыть про результат этого матча, тем более он был на сборах. Нам необходимо двигаться дальше и готовиться к чемпионату, где у нас будут по-настоящему важные поединки", — сказал футболист в интервью пресс-службе Динамо.

Видео голов и обзор матча Динамо — ЦСКА 1948 можно смотреть на Football.ua.