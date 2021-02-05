Украина

Донецкий клуб провел очередной матч на сборах.

Донецкий Олимпик на сборах в Турции провел очередной товарищеский матч.

На этот раз соперником команда Игоря Климовского сыграла в голевую ничью с болгарской Монтаной (2:2).

За дончан голами отличались Нкенг на 32-й минуте и Завийский на 85-й.

Монтана – Олимпик 2:2

Голы: ? 81, 90 — Нкенг 32, Завийский 85

Олимпик: Чекотун (Альими 45) — Снурницын (Векляк 45), Драме (Зотько 70), Лебеденко (Снурницын 70), Пасич, Бабенко (игрок на просмотре 70), Тейшейра (Чогадзе 70), Политыло (Романовский 70), Хамелюк (Завийский 70’), Альваренга (Нкенг 70), Нкенг (Бенито 45)