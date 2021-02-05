Украина

Контрольный матч против команды из Латвии львовяне завершили вничью.

В очередном товарищеском матче на сборах в Турции ФК Львов разошелся миром с Валмиерой — сообщил официальный сайт клуба.

Инициативу со стартового свистка захватили латвийцы, и уже на 9-й минуте после углового открыли счет, а после этого имели несколько неплохих моментов для того, чтобы увеличить свое преимущество.

Однако "сине-золотые львы" не сдавались, после 60-й минуты, когда почти полностью сменился состав, завладели инициативой и на четвертой компенсированной минуте матча все-таки смогли уйти от поражения.

В субботу, 6 февраля, ФК Львов проведут заключительный спарринг в Турции против Динамо Батуми.

ФК Львов — Валмиера 1:1

Голы: Захаркив, 90+4 — Совс, 9.

ФК Львов: Костик (Серватяк, 60), Якимец, Михоуби, Махмутович, Бусько (Ременяк, 60), Брикнер (Довгий, 60), Сабино (Фране, 60), Казлаускас (Ренан, 60), Эрнест (Альваро, 60), Шина (игрок на просмотре, 60), Нич (Захаркив, 60).

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