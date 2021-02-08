Украина

Наставник полтавской Ворсклы поделился методиками по работе с молодыми игроками.

В преддверии возобновления официальных поединков, главный тренер полтавской Ворсклы Юрий Максимов в интервью передаче Футбольный формат поделился своими методиками работы с подрастающим поколением футболистов.

"Даем шанс молодым. Они у нас играют на сборах, это тоже нужно заслужить. Павлюк еще есть молодой, Семилет. Он сейчас на сборах с нами уже фамилию поменял на Восьмилет, потому что уже год с нами тренируется. На следующий год уже будет Девятилет. Так пойдет, и в 20 заиграет, может.

Нынешняя молодежь совсем другая. Это мы раньше были глупыми, наивными, одинаково получали деньги, могли пойти, погулять. А они сейчас знают, что будешь играть — будешь получать миллионы, а не будешь — 100 долларов.

Сейчас возможности такие — ты два раза набиваешь и уже можешь за границу уехать. Если три раза набиваешь – поехать в чемпионат посильнее. У нас это было невозможно", — с грустью вспомнил экс-футболист, а нынче — наставник полтавчан.

Напомним, что в официальных поединках Ворскла стартует в 2021-м году с гостевой игры против львовского Руха, которая запланирована на 14 февраля, 17:00 по киевскому времени.