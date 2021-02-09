Украина

Наставник Колоса рассказал о подготовке своего клуба к матчу с "горняками".

Главный тренер Колоса Руслан Костышин поделился подробностями тренировочного сбора своего клуба.

"На сборах мы совсем не готовились к матчу с Шахтером. Мы пробовали наигрывать другие схемы. Уже по возращению в Украину начнем подготовку к Шахтеру.

Они ведь свою игру не поменяли. Как играли по своей схеме, так и будут играть. Нам осталось дома подготовить некоторые нюансы к этому матчу.

Я лично ездил на сборах смотреть на матчи Шахтера. Но у них ничего не поменялось: стиль игры остался, игроки остались те же", — цитирует Костышина Футбол 1/2/3.

Ранее наставник Колоса подвел итог зимним сборам его команды.

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