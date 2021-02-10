Украина

Вашему вниманию видео лучших голов львовян на сборах.

Рух готовился к весенней части сезона-2020/21 в Турции, и львовским футболистам в спаррингах удалось забить немало красивых мячей.

В пятерку лучших вошли голы Ростислава Русина Кызылжару, Валерия Федорчука Раднику, Даниила Кондракова Акжайику, Богдана Бойчука Руху (Брест) и Остапа Притулы все тому же брестскому Руху.

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