Вашему вниманию видео лучших голов львовян на сборах.
Фото ФК Рух
10 февраля 2021, 17:05
Рух готовился к весенней части сезона-2020/21 в Турции, и львовским футболистам в спаррингах удалось забить немало красивых мячей.
В пятерку лучших вошли голы Ростислава Русина Кызылжару, Валерия Федорчука Раднику, Даниила Кондракова Акжайику, Богдана Бойчука Руху (Брест) и Остапа Притулы все тому же брестскому Руху.
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