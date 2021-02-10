Украинская команда уверенно разобралась с соперником из Польши.
Фото ФК Рух
10 февраля 2021, 17:21
В очередном спарринге на зимних сборах Ингулец одержал победу над Видзевом, выступающим во втором дивизионе чемпионата Польши.
В составе украинской команды забитыми мячами отличились Михаил Плохотнюк, Оскар Мкомола и Андрей Семенко.
На три мяча Ингульца Видзев ответил лишь одним.
Ингулец — Видзев 3:1
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