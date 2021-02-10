Украина

Украинская команда уверенно разобралась с соперником из Польши.

В очередном спарринге на зимних сборах Ингулец одержал победу над Видзевом, выступающим во втором дивизионе чемпионата Польши.

В составе украинской команды забитыми мячами отличились Михаил Плохотнюк, Оскар Мкомола и Андрей Семенко.

На три мяча Ингульца Видзев ответил лишь одним.

Ингулец — Видзев 3:1

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