Украина

Сергей Болотников прокомментировал переход в Минай Ореста Панчишина.

Директор по развитию львовских Карпат прояснил некоторые подробности перехода Ореста Панчишина в Минай.

"Бывший капитан Карпат и лучший, на мой взгляд, игрок команды в первом круге, не захотел продлить контракт с нами до конца сезона, – написал на своей страничке в Facebook Болотников. – Мы предупреждали, что компенсация за него будет не менее полумиллиона гривен, и у него был реальный шанс играть в футбол только с детьми в собственном дворе".

"Действительно, Панчишин говорил, что его готовы взять только бесплатно, и умолял снизить размер компенсации. Мы пошли навстречу, снизив сумму сначала вдвое, а потом втрое. Пошли слухи, что компенсацию выплатят его родители, но это незаконно, поэтому всю сумму выплатил Минай".

"Петр Дыминский — сомнительная персона, чтобы его цитировать, но он любил говорить, что куда футболиста не целуй — везде ж...па".

Новая команда Панчишина — Минай — начнет весеннюю часть чемпионата Украины домашним поединком против ФК Львов в субботу, 13 февраля. Начало в 14:00.

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