Football.ua представляет анонс матча 14-го тура чемпионата Украины.
Фото ФК Минай
13 февраля 2021, 08:45
Зимняя пауза в украинском футболе завершится в Ужгороде, где Минай примет ПФК Львов.
Минай — ПФК Львов
Суббота, 12 февраля, 14:00. Ужгород, стадион Авангард. Арбитр — Александр Дердо (Черноморск). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Учитывая турнирное положение команд, поединок на Авангарде вполне подходит под стереотип "матч за 6 очков". ПФК Львов занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ, а Минай, хоть и опережает львовян на две ступеньки, набрал лишь на одно очко больше.
Если же вспомнить еще один футбольный стереотип — "весенний футбол", то результат поединка предсказать не так-то легко.
Обе команды начинали готовиться к весенней части сезона-2020/21 в Закарпатье, а затем перебрались в теплые края — в Турцию.
Интересно, что Львов ни разу не проиграл (3 ничьи и 4 победы), при этом во всех матчах в Турции львовяне и забивали, и пропускали. У Миная результаты скромнее: 4 поражения, 1 ничья и 2 победы.
Тренеры обеих команд по возможности наблюдали за спаррингами своих нынешних соперников и наверняка составили себе впечатление о нынешнем состоянии оппонента и насколько повлияли на стиль игры значительные изменения в составе (у Львова 8 новичков, у Миная — 7).
Интересные факты
– В Украинской Премьер-лиге команды не встречались, поскольку матч первого круга был перенесен из-за вспышки коронавируса у "сине-золотых львов".
– Единственная официальная встреча Миная и Львова состоялась в 1/8 финала Кубка Украины в 2019 году: победили закарпатцы — 2:0.
– Соперники также дважды проводили товарищеские матчи, в которых обменялись победами.
– Минай пропускает в пяти подряд матчах чемпионата (12 голов) — антирекорд клуба.
– Безвыигрышная серия львовян в УПЛ составляет 3 матча: 2 ничьи и 1 поражение.
– В осенней части первенства в составе Миная забивали лишь три футболиста: Анатолий Нуриев (6 голов), Антон Шиндер (2) и Василий Пиняшко (1).
Слова
Василий Кобин, главный тренер Миная:
"Сборами я доволен, команда выполнила запланированный объем работ. Играли разными составами, использовали различные тактические схемы. Мы заранее планировали приехать в Ужгород пораньше, чтобы акклиматизироваться, ведь в Турции сейчас плюс 20, а к первому официальному матчу хотелось подойти в полной готовности".
"Игра со Львовом будет за 6 очков, поэтому надо быть осторожным, особенно при контратаках соперника и стандартах. И, конечно, надо реализовать план на игру".
Виталий Шумский, исполняющий обязанности главного тренера ПФК Львов:
"Ответы на то, насколько успешно прошли сборы, мы получим только после официальных матчей. Игра с Минаем позволит оценить, насколько повлияли на игроков работа на сборах и сложности с возвращением домой".
"Минай — очень опытная команда, если судить по подбору игроков. Чего стоит хотя бы Артем Милевский. Думаю, во втором круге с Минаем будет непросто любой команде".
Ориентировочные составы
прогноз 1:0
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