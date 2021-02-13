Украина

Football.ua представляет анонс матча 14-го тура чемпионата Украины.

Зимняя пауза в украинском футболе завершится в Ужгороде, где Минай примет ПФК Львов.

Минай — ПФК Львов

Суббота, 12 февраля, 14:00. Ужгород, стадион Авангард. Арбитр — Александр Дердо (Черноморск). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Учитывая турнирное положение команд, поединок на Авангарде вполне подходит под стереотип "матч за 6 очков". ПФК Львов занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ, а Минай, хоть и опережает львовян на две ступеньки, набрал лишь на одно очко больше.

Если же вспомнить еще один футбольный стереотип — "весенний футбол", то результат поединка предсказать не так-то легко.

Обе команды начинали готовиться к весенней части сезона-2020/21 в Закарпатье, а затем перебрались в теплые края — в Турцию.

Интересно, что Львов ни разу не проиграл (3 ничьи и 4 победы), при этом во всех матчах в Турции львовяне и забивали, и пропускали. У Миная результаты скромнее: 4 поражения, 1 ничья и 2 победы.

Тренеры обеих команд по возможности наблюдали за спаррингами своих нынешних соперников и наверняка составили себе впечатление о нынешнем состоянии оппонента и насколько повлияли на стиль игры значительные изменения в составе (у Львова 8 новичков, у Миная — 7).

Интересные факты

– В Украинской Премьер-лиге команды не встречались, поскольку матч первого круга был перенесен из-за вспышки коронавируса у "сине-золотых львов".

– Единственная официальная встреча Миная и Львова состоялась в 1/8 финала Кубка Украины в 2019 году: победили закарпатцы — 2:0.

– Соперники также дважды проводили товарищеские матчи, в которых обменялись победами.

– Минай пропускает в пяти подряд матчах чемпионата (12 голов) — антирекорд клуба.

– Безвыигрышная серия львовян в УПЛ составляет 3 матча: 2 ничьи и 1 поражение.

– В осенней части первенства в составе Миная забивали лишь три футболиста: Анатолий Нуриев (6 голов), Антон Шиндер (2) и Василий Пиняшко (1).

Слова

Василий Кобин, главный тренер Миная:

"Сборами я доволен, команда выполнила запланированный объем работ. Играли разными составами, использовали различные тактические схемы. Мы заранее планировали приехать в Ужгород пораньше, чтобы акклиматизироваться, ведь в Турции сейчас плюс 20, а к первому официальному матчу хотелось подойти в полной готовности".

"Игра со Львовом будет за 6 очков, поэтому надо быть осторожным, особенно при контратаках соперника и стандартах. И, конечно, надо реализовать план на игру".

Виталий Шумский, исполняющий обязанности главного тренера ПФК Львов:

"Ответы на то, насколько успешно прошли сборы, мы получим только после официальных матчей. Игра с Минаем позволит оценить, насколько повлияли на игроков работа на сборах и сложности с возвращением домой".

"Минай — очень опытная команда, если судить по подбору игроков. Чего стоит хотя бы Артем Милевский. Думаю, во втором круге с Минаем будет непросто любой команде".

Ориентировочные составы

прогноз 1:0

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