Украина

Главный тренер Днепр-1 Игор Йовичевич прокомментировал победу в 14-м туре чемпионата Украины.

Игор Йовичевич считает победу над Ингульцом закономерной, но полагает, что Днепр-1 должен был забивать больше.

"Мы победили заслуженно, поскольку полностью контролировали игру, – цитирует тренера официальный сайт Днепр-1. – Я не против всегда выигрывать со счетом 2:0, хотя именно этот счет считаю очень неприятным. Стоит сопернику забить, и уже не знаешь — атаковать, чтобы восстановить преимущество, или защищаться, чтобы удержать результат. Надо было забивать еще, чтобы "закрыть" игру".

"Хочу поблагодарить ребят, которые выполнили план на игру, и особенную благодарность выразить работникам Днепр-Арены. Такой газон, который подготовили они — это, по нынешним временам, роскошь".

После 14-го тура Днепр-1 делит с Ингульцом 11-12 места, отставая на одно очко от ФК Львов, и на столько же опережая Рух и Минай.

Читайте итоги 14-го тура УПЛ на Football.ua.

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