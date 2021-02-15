Украина

Football.ua рассказывает о самых интересных событиях минувшего тура чемпионата Украины.

Зимний футбол оставил свой отпечаток на всех матчах в туре. Погода была, мягко говоря, не благоприятной. Тем не менее, все матчи состоялись, старт второй половины положен.

Вторая часть сезона в Украине была открыта матчами Минай – ПФК Львов и Заря – Десна. Оба поединка закончились со счетом 2:1. И если Заря на своем поле обыграла Десну, то в Ужгороде победу как раз праздновали гости из Львова.

Чуть позже свой матч в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского сыграл лидер чемпионата – Динамо. Киевляне противостояли донецкому Олимпику. Хотя игра для хозяев складывалась непросто, они все же сумели добыть столь нужную победу. В это же время в Ковалевке должен был стартовать матч Колос – Шахтер, но из-за тяжелых погодных условий матч был перенесен на следующий день в столицу. Именно в этом матче состоялась и главная сенсация. Колос сумел выстоять и заработать одно очко.

В других матчах воскресенья Александрия оказалась сильнее Мариуполя, Рух и Ворскла расписали мировую, а Днепр-1 забил два безответных мяча в ворота Ингульца.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 14 ТУР

Заря не отпустила Десну в гонке за бронзой

Запорожье в плане неблагоприятной для футбола погоды не стало исключением. На Славутич-Арене поле было в снегу. Немного не повезло командам, поскольку именно во время матча мела метель, что значительно усложняло задачу коллективам продемонстрировать красивый и конструктивный футбол.

В этом матче прекрасно проявил себя Александр Гладкий. Сперва он откликнулся на передачу с фланга Сайядманеша, а уже во втором тайме здорово пробил головой после подачи с фланга. Пока Селезнев мечтает стать лучшим бомбардиром УПЛ за всю историю, Гладкий сумел подняться на девятую строчку этого рейтинга. Теперь на его счету 90 голов в чемпионате Украины.

После первого гола Гладкого Десна сумела довольно быстра отыграться, но вот после второго сделать этого не смогла. Луганчане грамотно закрылись на своей половине поля и имели несколько потрясающих возможностей увеличить разрыв в счете во время контратак.

Милевский не сумел помочь Минаю

Команда Василия Кобина в Ужгороде принимала ПФК Львов. Минай много владел мячом, играл в короткий-средний пас, старался комбинировать у ворот соперника, но мяч попросту не шел в ворота. Львов же сделал ставку на быстрые контратаки и выход на половину поля соперника за счет длинных вертикальных передач. В итоге ставка Львова сыграла на все сто. Можно говорить, что погодные условия были на руку именно гостям, поскольку комбинировать было очень тяжело и у Миная появлялся необязательный брак, которого мы в комфортных погодных условиях не увидели бы.

Минай контролировал мяч 73% игрового времени, имел несколько острых моментов. В первом тайме штанга и перекладина спасали ворота гостей от забитого гола. Отдельно похвалим Артема Милевского. После длительного отсутствия в украинском футболе было очень интересно понаблюдать за этим игроком. Конечно же, скорость и объем беговой работы оставляют желать лучшего, но чувство игры, где нужно сыграть тонко, где нужно придержать мяч, а где кинуть партнеру на ход – все это как было у Милевского, так никуда и не делось. Он действительно сумел внести остроту и разнообразить атаки Миная.



Беседин дублем отметил свое возвращение на футбольное поле

Как и везде, снега было много и в Киеве. Мирча Луческу с Олегом Гусевым перед началом матча даже успели помочь работникам стадиона и поработать лопатами.

Для киевского Динамо в матче против Олимпика все начиналось не очень хорошо. Столичные футболисты пропустили первыми, но еще в первом тайме сумели отыграться. Беседин был первым на добивании и таким образом отметил свое возвращение на футбольное поле после годичной дисквалификации.

Во втором тайме киевлянам было очень тяжело взламывать эшелонированную оборону соперника. Подопечные Мирчи Луческу хорошо доводили мяч в финальную треть поля, но здорово действовала защита олимпийцев, пока на 75-й минуте матча новоиспеченный форвард Олимпика Нкенг не увидел перед собой вторую желтую карточку. Динамовцам удалось сразу же после этого забить.

После второго пропущенного мяча Олимпик находился в своего рода нокдауне и пытался понять, как же сообразить атаку на ворота Динамо в меньшинстве. Пока Олимпик думал, Лебеденко также увидел перед собой красную карточку, а Динамо забило свой третий. Беседин "подобедал" отскок и записал на свой счет еще один мяч в таком же стиле, как и в первом тайме. Теперь Артему осталось забить один гол, дабы догнать Супрягу по количеству взятий ворот в этом сезоне.

Колос сумел нивелировать сильные качества Шахтера

Шахтер ожидаемо с первых же минут завладел мячом, территориальным и игровым преимуществом. "Горняки" подолгу разыгрывали мяч, играя широко и привлекая к атакам фланговых защитников. Шахтер делал это настолько академично и с такой уверенностью, что рано или поздно Колос должен дрогнуть. Так казалось, но подопечные Костышина и вовсе не собирались этого делать. Команда из Ковалевки грамотно оборонялась, пытаясь не оставлять большие разрывы между линиями. Опорный полузащитник Задоя часто опускался достаточно глубоко, иногда складывалось впечатление, что Колос и вовсе играет в три центральных защитника. Все это делалось для того, чтобы минимизировать разрывы между футболистами оборонительной линии и не давать Коноплянке с Тайсоном свободно развивать атаки через полуфланги.

Правильное понимание того, как будет действовать Шахтер в этом матче, позволило Колосу отстоять нулевую ничью. И даже несмотря на тотальное преимущество Шахтера во владении мячом (67% на 33%), действительно опасных моментов команды создали приблизительно одинаковое количество. Это говорит о том, что Колос все-таки не только думал о защите своих ворот, но и делал большую ставку на контратаки.



Александрия с минимальными усилиями одолела Мариуполь

Матч за шесть очков состоялся в Запорожье на Славутич-Арене. Перед стартовым свистком обе команды имели по 16 очков в турнирной таблице. Несмотря на это, Александрия все же считалась фаворитом данной встречи. Один из немногочисленных моментов в первом тайме сумел реализовать Ситало. Форвард александрийцев получил передачу от Гречишкина, избежал офсайда и пробил точно в нижний угол.

Во втором тайме Александрия грамотно закрылась и старалась всеми силами удержать победный счет, что в итоге и удалось реализовать. Отметим и Мариуполь, который до последнего в этом поединке пытался зацепиться за ничью. И будь немного удачливее Сикан, либо же Кирюханцев, то все бы могло бы закончиться по-другому.



Днепр-1 покидает дно турнирной таблицы

Первое, что хочется отметить – состояние газона на Днепр-Арене было просто потрясающим и не шло в сравнение ни с одним другим в туре. Потому отмечаем тех людей, кто готовил поле к матчу.

Поскольку поле действительно было похоже на поле, то и футбола тут было больше. Днепр-1 очень уверенно обыграл Ингулец, не оставив никаких шансов своему оппоненту. Подопечные Игоря Йовичевича создавали довольно большое количество острых моментов и могли забивать больше, чем два гола.

Один только Дуглас мог отличиться дважды. В первом тайме его игра на стандарте принесла забитый гол, а вот в конце поединка его удар головой угодил в перекладину. Хорошо выглядел Артем Довбик, который мог забивать с игры, но в итоге забил со стандарта. Правда, тут не обошлось без рикошета и без везения.

Дебютный гол Цитаишвили не помог Ворскле взять три очка

Боевая игра получилась во Львове, где Рух принимал Ворсклу. Несмотря на то, что букмекеры именно Ворсклу считали фаворитом, в первом тайме Рух было гораздо острее и создавал больше возможностей для взятия ворот Дмитрия Резника. Львовской команде удалось заработать пенальти, его здорово реализовал Юрий Климчук.

После перерыва и разговора со своим наставником Ворскла вышла на футбольное поле уже с другим настроем, началась обоюдоострая игра. Моменты возникали и у тех, и у других ворот. Рух стремился во что бы то ни стало забить второй, дабы обезопасить себя от потери очков в этом матче. Не получилось. Зато получился отменный сольный проход у Георгия Цитаишвили, который принял мяч спиной к воротам, развернулся, сблизился с голкипером и пробил мощно и сильно в ближний угол. После этого эпизода команды обменялись еще парочкой опасных моментов. На том и закончили.



Статистика по игрокам

Лидеры бомбардирской гонки в этом туре не забивали. Дубль Александра Гладкого позволил ему выйти на третью позицию. Теперь в активе форварда луганчан шесть забитых голов, у Шахаба и Цыганкова по-прежнему по восемь.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 14 10 3 1 28 11 17 33 2 Шахтер 14 8 6 0 33 11 22 30 3 Заря 13 6 5 2 25 11 14 23 4 Десна 14 6 5 3 19 13 6 23 5 Ворскла 14 5 6 3 18 11 7 21 6 Александрия 14 5 4 5 20 18 2 19 7 Колос 14 4 7 3 18 16 2 19 8 Олимпик 13 5 2 6 21 23 -2 17 9 Мариуполь 14 4 4 6 14 20 -6 16 10 ПФК Львов 13 3 3 7 10 27 -17 12 11 Ингулец 14 1 8 5 13 22 -9 11 12 Днепр-1 14 3 2 9 18 28 -10 11 13 Рух 14 1 7 6 13 24 -11 10 14 Минай 13 2 4 7 10 25 -15 10

Отмечаем, что победа Днепра-1 позволила команде ускользнуть с последнего места, где Днепру-1 довелось "зимовать". Благодаря победе над Десной футболисты Зари догнали черниговцев в турнирной таблице. Осечка Шахтера в матче с Колосом дала возможность Динамо увеличить свой отрыв до трех очков.

Следующий тур

Интересным видится противостояние Олимпика и Днепра-1. Шахтер будет мотивирован поквитаться с Рухом за ничейный результат в первом круге. А центральным матчем тура, безусловно, станет встреча Десны и Динамо.