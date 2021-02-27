Украина

Футболист рассказал, почему не смогли добыть победу в игре с "азовцами".

Нападающий Днепра-1 Артем Довбик прокомментировал ничью во встрече с Мариуполем в УПЛ (2:2).

"Обидно, что не смогли удержать победу. Но это футбол. Мариуполь был ближе к тому, чтобы забить в первом тайме, поэтому счет по игре, считаю. Надо разобрать матч и двигаться дальше.

Мы знали, что они являются хорошей командой, с техническими футболистами. Но где-то, наверное, не так Мариуполь хорошо сыграл, как мы плохо. Это тоже будем разбирать, ведь так играть нельзя. Было очень трудно в первом тайме, и якобы каждый не понимал, что уже началась игра. Второй тайм показал совсем другую сторону".

"Впереди два важных матча с Александрией. Александрия — хорошая, силовая команда. Но последние две игры показали, что мы тоже можем играть в силовой футбол. Будем настраиваться на матчи с Александрией — и на Кубок, и на чемпионат. Им будет нелегко.

Могу сказать, что возвращение болельщиков — это очень классно. Нам этого не хватало. Поэтому — приходите на игру! Мы вас ждем!", — цитирует Довбика пресс-служба днепрян.