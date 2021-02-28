Украина

Наставник Днепра-1 прокомментировал ничейный исход игры его команды против Мариуполя.

Номинально гостевой поединок в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги против Мариуполя для днепровского Днепра-1 ознаменовался зразу двумя случаями потери преимущества в счете по ходу поединка, что в итоге привело к ничейному результату встречи (2:2).

Мариуполь — Днепр-1 2:2 Видео голов и обзор матча

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич в своем послематчевом интервью пресс-службе клуба выразил сожаление относительно того, что его команде так и не удалось в подходящий момент окончательно дожать своих оппонентов.

"Поединок можно разделить на две части, которые аккурат совпадают с таймами. Мы провалили первый тайм и структурно, и организационно. Располагались далеко друг от друга, присутствовали большие разрывы, и не имели четкой идеи в работе с мячом, на которую мы сделали ставку. Да, мы забили со стандартного положения, но в самой игре больше терпели.

Мариуполь — интересная, веселая команда, контролирующая мяч. Они могли забивать нам и раньше. Мы чудом закончили первый тайм 1:1. В перерыве был конструктивный разговор, сделали определенную коррекцию, и реакция команды во втором тайме была оптимальной. Это та команда, которую хотят видеть болельщики — зрелищная игра, с ударами, моментами. Жаль, что мы не превратили счет 2:1 в 3:1.

Матч был полностью наш во втором тайме. В общем, если глобально смотреть: первый тайм их, второй тайм наш — то счет 2:2, возможно, и является справедливым. Хотя очень обидно пропускать на последних минутах. Поэтому можно говорить, что потеряли два очка.

У меня есть претензии к команде в первом тайме. Это была не моя команда. Это не соответствовало нашему плану на игру. И это то, о чем я им сказал в перерыве. Игроки послушали конструктивный разговор и скорректировали свои действия. Это позволило переломить ход игры. Хотели выиграть, были моменты. И если бы забили третий мяч, у Мариуполя бы не было сил вернуться в игру", — подытожил наставник днепрян.

Следующим поединком для Днепра-1 станет домашний матч четвертьфинала Кубка Украины против Александрии, который запланирован на 3 марта, начало в 19:00 по киевскому времени.