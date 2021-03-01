Украина

Нападающий донецкого Олимпика поделился эмоциями от дебютного гола в составе своего нового клуба.

Несмотря на гостевое поражение закарпатскому Минаю в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги (1:2), не все футболисты донецкого Олимпика однозначно плохо могли воспринять ход отчетного поединка.

Минай — Олимпик 2:1 Видео голов и обзор матча

На 21-й минуте встречи красивым ударом головой с правого фланга штрафной за шиворот голкиперу Андрею Поповичу отметился новичок зимнего межсезонья "олимпийцев" Тадеус Нкенг, что позволило ему впервые отметиться результативным действием за донецкий коллектив в рамках УПЛ.

На послематчевом интервью камерунский нападающий поделился эмоциями от данного достижения, а также рассказал о ходе поединка для его команды.

"Мы провели хороший поединок. Наша команда доминировала на протяжении всей игры, мы создавали моменты, хорошо оборонялись. Странное судейство от рефери поединка, но не буду об этом много говорить.

Сложно поверить, что результат на табло не в нашу пользу. Тренер похвалил нас в раздевалке.

Момент с голом? Пасич исполнил хорошую подачу, а я лишь сделал единственное, что мог в той ситуации — пробил и удача мне улыбнулась…

В целом я очень рад, что удалось открыть счет забитым голам за клуб, но результат смазал положительные эмоции.

Приятно видеть болельщиков на трибунах. Атмосфера была по-настоящему футбольной. Все что нам остается — это забыть этот матч и готовиться к Шахтеру. В следующую субботу нас ожидает настоящее испытание, будет интересно", — подытожил игрок Олимпика.

Матч Олимпик — Шахтер состоится 6 марта, начало в 17:00 по киевскому времени.