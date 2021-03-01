Украина

Главный тренер Зари стал лауреатом очередного тура чемпионата Украины.

По итогам 16-го тура УПЛ Всеукраинское объединение футбольных тренеров назвало лучшим тренером Виктора Скрипника — сообщил официальный сайт Премьер-лиги.

За победу над Шахтером, которую Заря вырвала в меньшинстве в компенсированное время матча, Скрипник получил от коллег 4,8 балла из пяти возможных.

После 16-го тура Заря занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая от Шахтера на 4 очка и имея игру в запасе.

В 17-м туре Зарю ждет домашний матч с ФК Львов в воскресенье, 7 марта. А в среду, 3 марта, команда Виктора Скрипника сыграет в четвертьфинале Кубка Украины с Вересом.

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