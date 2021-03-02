Украина

Футболисту будет проведена операция.

В концовке матча Минай — Олимпик полузащитник и капитан дончан Евгений Цымбалюк получил страшную травму.

Футболист в центре поля столкнулся с форвардом закарпатской команды Аноном Шиндером. О травме более детально рассказал президент Олимпика Владислав Гельзин.

"У Цымбалюка перелом лодыжки с разрывом связки. Восстанавливаться он будет три месяца, а потом еще период реабилитации. Сейчас он находится в клинике. Если получится, то сегодня ему сделают операцию.

Мы поддержали его и сказали, что клуб берет на себя все расходы. Сделаем все, чтобы он как можно скорее вернулся в состав. Мы на него рассчитываем, он очень порядочный и добросовестный парень", — цитирует Гельзина ТК Футбол 1/2/3.

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