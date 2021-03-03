Украина

Football.ua представляет анонс матча 1/4 финала Кубка Украины.

В четвертьфинале Кубка Украины обладатель трофея Динамо встретится с Колосом.

Динамо — Колос

Среда, 3 марта, 17:00. Киев, НСК Олимпийский. Арбитр — Денис Шурман (Киевская обл.). Прямая трансляция на телеканале 2+2

Несмотря на кажущуюся явную разницу в классе, однозначно назвать хозяев фаворитами стало бы слишком поспешным выводом.

Динамо и Колос провели между собой 5 официальных матчей — все в УПЛ. На счету киевлян 3 победы, а коваливцы могут занести себе в актив 1 победу и 1 ничью, причем последние две встречи как раз и закончились этими результатами. Так что Колос вполне можно назвать неудобным соперником для Динамо. А если учесть, что уже после возобновления чемпионата коваливцы отобрали очки у Шахтера, то к команде Руслана Костышина стоит относиться с уважением.

Даже неожиданное поражение от Руха в последнем туре вряд ли является поводом для расслабления, поскольку вышло оно не совсем логичным, и команда явно попытается реабилитироваться.

Правда, у Колоса есть определенные кадровые проблемы. Восстанавливается после операции Морозко, дисквалифицированы Задоя и Костышин, а Кравченко, Смирный, Исаенко и Кучерук арендованы у Динамо и, соответственно, вряд ли получат разрешение играть против своего родного клуба.

В нынешнем розыгрыше Колос обыграл Прикарпатье (1:0) и винницкую Ниву (4:0).

У Динамо ситуация предельно проста: киевляне ставят перед собой максимальные задачи во всех турнирах, поэтому не может быть и речи о том, чтобы пожертвовать Кубком ради чемпионата. Тем более, что преимущество киевлян над Шахтером выросло до четырех очков, что дает возможность слегка перевести дух.

Также, учитывая, что большой футбол для Динамо только-только возобновился, перед Мирчей Луческу не стоит проблема ротации состава. Наоборот, есть смысл давать всем игрокам "основы" набирать игровой тонус, поэтому есть шанс увидеть Динамо в своем сильнейшем составе.

Ориентировочные составы

прогноз 2:0

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