Украина

Автор победного мяча в ворота "горняков" поделился своими эмоциями после матча Кубка Украины.

Сегодня, 3 марта, донецкий Шахтер сенсационно уступил Агробизнесу в четвертьфинале Кубка Украины (0:1).

Автор единственного и победного гола в дополнительном времени Богдан Семенец прокомментировал встречу с "горняками" и выход команды Первой лиги в полуфинал турнира.

"Невероятные эмоции, обыграть команду такого уровня, эмоции просто не передать.

Конечно, мы думали, что Шахтер будет играть другим составом, не таким как против Маккаби или Зари, но нам было все равно, мы играли в свою игру и добились результата. Был некоторый страх перед соперником, но удалось его преодолеть и мы показали лучшую свою игру.

Забитый мяч? Сразу принял решение пробивать по воротам. Это мой самый важный гол. Сейчас все истощены, даже не стоит сил покричать. Мы отойдем и потом уже поймем, что сделали", — приводит слова Семенца ТК Футбол 1/2/3.

На Fottball.ua доступен обзор матча Агробизнес — Шахтер.