Украина

Президент донецкого клуба еще раз поделился своим мнением относительно скандала после матча с Шахтером.

Президент Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал скандальные события после матча 17-го тура УПЛ против Шахтера (0:1).

В матче против "горняков" арбитры не засчитали гол Олимпика, благодаря которому подопечные Юрия Калитвинцева могли сравнять счет в первом тайме. После матча Гельзин в грубой нецензурной форме обматерил судейство.

"Решение арбитра было в пользу результата Шахтера. Отменили чистый гол. Снурницына толкал Трубин – это пенальти. Если продолжать эпизод, то офсайда там не было и близко. Нкенг забил чистый гол. Как еще можно комментировать это?", — сказал Гельзин в интервью программе Профутбол Digital.

Читайте также: Гол Олимпика в ворота Шахтера отменили справедливо

Также Гельзин ответил на комментарии Лучано Лучи, который заявил, что гол Олимпика был отменен справедливо и что президента Олимпика ждет жесткое наказание от КДК.

"Конечно, он будет так считать. Он же защищает своих подопечных. Что он еще скажет.

Мои слова и возможное наказание? Это эмоции. Были лишние слова, но смысл от этого не меняется. Посмотрим. Поживем – увидим.

Неуважение к Юрию Калитвинцеву? (срыв интервью — прим.) Чистый бред. Кто-то нарисовал такое мнение. Сейчас из пальца будут высасывать все что угодно", — добавил Гельзин.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.