Украина

Наставница нашей национальной команды рассказала о трудностях в личной жизни для представителей женской половины футбола.

В своем интервью Youtube-каналу Stargorod Sport, главный тренер женской сборной Украины Наталья Зинченко, помимо прочего, затронула бытовой аспект карьеры профессиональных футболисток, в частности, упомянув о проблемах при создании полноценной семьи.

"Жизнь футболистов, а тем более футболисток — очень сложная. Мало кто имеет семьи, потому что они — матери. Мужичку полегче: он родил, отдал и уехал. Даже не родил, а просто — отдал и уехал. А женщине сложнее найти семью. По пальцам можно пересчитать, кто замужем, у кого есть дети.

Нужно найти мужчину, который бы поддерживал жену во всем, чтобы она играла в футбол. Это сложно. Я их очень прекрасно понимаю, потому что сама была в такой ситуации", — высказала мнение наставница нашей национальной команды.

Напомним, что в скором времени женскую сборную Украины ожидают противостояния против представительниц Северной Ирландии в рамках двухматчевой дуэли плей-офф за право представлять свою страну на чемпионате Европы-2022.