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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽ После успеха Манчестер Сити в матче с Ливерпулем стало известно, что у Александра Зинченко самый высокий процент побед в истории "горожан".

Арсен Венгер за такое из-под земли достанет🤫

⚽ Бывший наставник Металлиста, Днепра и сборной Украины Мирон Маркевич хотел бы возобновить тренерскую карьеру: "Я готов к какому-то серьезному проекту".

Если Зидан не сделает ставку на одного украинца, то летом в Реале станет украинцев как минимум вдвое больше🙄

⚽ Сын Дидье Дрогба подписал контракт с командой Фольгоре Каратезе, которая выступает в итальянской Серии D.

Как две капли воды👇

⚽ Футболистка Манчестер Юнайтед Лорен Джеймс подверглась расистским оскорблениям в социальных сетях.

Запускаем голосование, у кого круче прическа?🤔

Кажется, не за такое равноправие они боролись...

⚽ Арбитр Майк Дин отказался обслуживать матчи 24-го тура АПЛ, опасаясь за свою жизнь.

Есть подозрения, что у рефери АПЛ есть "черная" зарплата🤫

⚽ Бывший нападающий сборной Уругвая Себастьян Абреу перешел в 30-й клуб в своей профессиональной карьере.

⚽ Один из кандидатов на пост президента Барселоны Тони Фрейша рассказал о способах борьбы с плачевным финансовым положением клуба: "Чтобы сократить расходы, мы поговорим с игроками по поводу зарплаты, особенно — с одним из них".

Угадали 1/2✅

Угадали 2/2✅

⚽ Яя Туре присоединился к тренерскому штабу донецкого Олимпика.

Вспомнилось мне тут одно интервью Яя Туре за 2019 год, а потом перечитал его комментарий уже за 2021 год. Мне одному кажется, что тут что-то не сходится?😏

⚽ Ассоциации УЕФА согласились с новым форматом Лиги чемпионов, в котором групповой этап будет проведен по швейцарской системе.

Нет, вы путаете с кантонской системой😉

⚽ Харри Кейн стал вторым лучшим бомбардиром в истории Тоттенхэма.

⚽ У Ханси Флика больше трофеев во главе мюнхенской Баварии (6), чем поражений (5).

⚽ Хосеп Гвардиола поздравил Ханси Флика с повторением его рекорда 2009 года после триумфа в КЧМ: "Могу позвонить Месси и компании, чтобы мы сыграли за седьмой титул".

Прислушайтесь, Хосеп, а то летом в Манчестер Сити станет украинцев как минимум вдвое больше👆🙄

⚽ Евгений Селезнев пропал из заявки Колоса на матчи украинской Премьер-лиги.

Первым делом🙃

⚽ Отец Неймара ответил главному тренеру Кана, который после поражения от ПСЖ в Кубке Франции заявил, что не будет плакать и оставит это для Неймара: "Мой сын плачет из-за таких, как вы".

Безумно, можно быть первым☝🐺

⚽ По информации Football Insider, Вест Хэм хочет продать Андрея Ярмоленко по сниженной цене. Речь идет о 13 миллионах фунтов.

🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

⚽ Голкипер Манчестер Сити Эдерсон сделал ассист в победном матче против Тоттенхэма. Перед этим ему не дали пробить пенальти.

Коротко о матче "горожан" и "шпор"👇

⚽ Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген остался недоволен работой болбоя во время поединка против Севильи: "Замолчи и прояви уважение".

Здоровье уже не то🤕

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