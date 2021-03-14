Украина

Функционер рассказал, как принял решение отпустит коуча.

Бывший владелец Металлиста Александр Ярославский рассказал, как согласился отпустить тренера клуба Мирона Маркевича в сборную Украины.

"С Маркевичем мы друзья по сей день, просто меньше общаемся ввиду того, что нет футбола. Можем созвониться, поздравляем друг друга. У нас был коллектив единомышленником. Официоза не было, но это был больше клуб единомышленников, чем стандартное поведение в клубах.

После сборной Маркевич больше стал уделять время Металлисту. Сейчас бы я никогда не пошел на совмещение, нужно заниматься чем-то одним. Это невозможно. Я бы никогда Маркевича не отдал, если не сам посчитал бы это правильным. Да. Коломойский помогал, но не он был инициатором приглашения Маркевича. На каком-то этапе это сработало, но не в долгосрочной перспективе".

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"Уход Маркевича в Днепр? Я никаких разрешений не давал, потому что они с Красниковым год еще проработали в Металлисте.

Я просто всех предупредил, чтобы не попали в долговые обязательства, потому что в Металлисте отвечал за это я. Никто не попался в никакие ямы подвохи Курченко, кроме игроков, которые остались без зарплат", - сказал Ярославский в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

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