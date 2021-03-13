Пау Торрес выбыл из игры как минимум на две недели из-за травмы.
Пау Торрес, Getty Images
13 марта 2021, 22:43
Основной защитник Вильяреала Пау Торрес не сможет помочь своей команде в ближайших поединках из-за травмы. Об этом сообщает Marca.
24-летний испанец получил повреждение в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Динамо (2:0), из-за чего был заменен в перерыве. При этом он успел расписаться голом в воротах киевлян.
Сам футболист после игры заявил, что он очень не хотел бы получить травмы и надеется, что тесты не выявят ничего серьезного.
По информации источника, у Торреса повреждение приводящих мышц левой ноги, из-за чего он будет вынужден пропустить около двух недель.
Таким образом, Торрес не сможет помочь Вильярреалу в матчах чемпионата Испании против Эйбара и Кадиса, а также в ответном матче 1/8 финала ЛЕ против Динамо. Встреча с киевлянами состоится 18 марта.
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