Украина

Организация хочет, чтобы на тернопольском стадионе чествовали "украинских праведников".

Директор Центра Симона Визенталя Шимон Самуэльс обратился в ФИФА с просьбой отреагировать на присвоение Центральному стадиону Тернополя имени Романа Шухевича, об этом сообщает официальный сайт Центра Симона Визенталя.

В письмо, отправленном Самуэльсом на имя президента ФИФА Джанни Инфантино, отмечается, что "Охотник на нацистов и историк Холокоста нашего Центра доктор Эфраим Зурофф написал мэру Тернополя протест против переименования стадиона в честь нацистского гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича, активного участника массовых убийств евреев и поляков во время Второй мировой войны.

Зурофф предложил, чтобы на стадионе чествовали "украинских праведников", которые на свой страх и риск защищали еврейских беглецов, разыскиваемых Шухевичем для уничтожения.

Помимо этого, Самуэльс призвал Инфантино обсудить данный вопрос на 71-м конгрессе ФИФА, который пройдет 21 мая в Zoom: "Мы ожидаем, что вы настоите на том, чтобы Украинская ассоциация футбола отказала в проведении матчей на этом стадионе, пока он не будет переименован в духе устава ФИФА.

ФИФА не должна ассоциироваться со злоупотреблением футболом на службе ненависти. Название Тернопольского стадиона в честь нацистского пособника массовых убийств запятнало прекрасную игру".

На это Инфантино ответил, сославшись на статью 4 Устава ФИФА "занять четкую позицию против дискриминации любого рода".

Центр Симона Визенталя – организация, деятельность которой направлена на защиту прав человека, борьбу с терроризмом, антисемитизмом и изучение Холокоста.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.