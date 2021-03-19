Украина

Дончане послали письмо с просьбой в УАФ.

Донецкий Олимпик сделал запрос в УАФ с просьбой отвода главы комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранки по делу матча с донецким Шахтером.

"ФК Олимпик Донецк получил запрос от главы Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранки о предоставлении объяснений по факту нарушений Кодекса этики и честной игры, связанных с событиями матча 17-го тура УПЛ между командами Олимпик Донецк и Шахтер Донецк.

Сообщаем, что наш клуб готов к широкому и открытому сотрудничеству с Украинской ассоциацией футбола по всем вопросам касающимся соблюдения норм морали и этики в футболе, как представителями клуба, так и футбольными чиновниками.

Однако, мы считаем, что господин Франческо Баранка по объективным причинам не может принимать участие в разбирательстве вокруг событий 17-го тура УПЛ в качестве главы комитета этики и честной игры УАФ, в связи с его личной заинтересованностью и предвзятостью.

Так, 07.03.2021, т.е. на следующий день после событий 17-го тура УПЛ, Франческо Баранка дал интервью каналу Футбол 1, в котором сообщил, что как итальянец, считает себя лично оскорбленным высказываниями Владислава Гельзина, несмотря на то, что никаких комментариев и высказываний в отношении него не давалось.

Ранее Франческо Баранка в СМИ неоднократно демонстрировал свое предвзятое отношение к ФК Олимпик Донецк и его руководству, высказывая необоснованные обвинения в махинациях.

Вместе с этим, ФК Олимпик Донецк в 2019 году уличил Франческо Баранка в создании фальшивой группы итальянских экспертов, от имени которых было изготовлено более 30 экспертиз, которые Комитет этики и честной игры использовал в делах против ФК Олимпки Донецк, а также ФК Сумы.

Факт фальсификации был доведен до сведения отечественных и итальянских СМИ, руководства УАФ. К сожалению, никакой официальной реакции в отношении господина Баранки не последовало, но его репутация значительно пострадала.

Таким образом, действия и высказывания главы Комитета этики и честной игры Франческо Баранки указывают на его личную заинтересованность и предвзятость в данном деле.

Согласно ст. 52 Дисциплинарных правил УАФ, отвод члену Органа может быть заявлен, если есть обоснованные основания для сомнений в его непредвзятости. Это касается случаев, если член Органа непосредственно заинтересован в конечном результате дела и связан с одной из сторон.

В связи с указанными обстоятельствами ФК Олимпик Донецк направил в УАФ заявление об отводе главы Комитета этики и честно игры с предоставлением доказательств, подтверждающих его личную заинтересованность и предвзятость. Закон один для всех!", — гласит заявление клуба.

Ранее Олимпик обратился к КДК УАФ по поводу поведения главы Комитета арбитров Лучано Лучи в социальных сетях.

Однако УАФ ответила, что они не намерены расследовать деятельность председателя судейского комитета.

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