Украина

Голкипер Днепра-1 прокомментировал победу его команды над Десной.

В рамках девятнадцатого тура украинской Премьер-лиги СК Днепр-1 отправился на гостевой поединок против черниговской Десны, сумев по итогу продлить череду своих удачных выступлений победой над непростым соперником (2:0).

Десна — Днепр-1 0:2 Видео голов и обзор матча

Голкипер команды Игора Йовичевича Валерий Юрчук сумел провести свой очередной "сухой" матч в текущем сезоне, после чего в интервью пресс-службе клуба рассказал об успехе своей команды в отчетном поединке.

"Нам противостоял хороший соперник, который входит в лидирующую группу команд в чемпионате, поэтому хотелось сыграть на ноль и покинуть Чернигов с положительным результатом. Мы стремились заработать три очка, и мы их заработали. Да, было тяжело, но это было нам по силам.

Мы довольны достигнутым, но, надеюсь, что мы на этом не остановимся, а будем двигаться и дальше в правильном направлении.

Хорошо, что нам удалось разозлить соперника (улыбается). Поэтому они оказывали нам пространство, а мы бежали в контратаки, и если немного вернее распорядились мячом, то могли вполне забить и больше. Конечно было тяжело в защите, ведь Десна — хорошая и амбициозная команда, но мы справились с этой задачей. Ну и Марио сегодня молодец — он красава!

Перерыв на матчи сборных пролетит очень быстро. Хотя, возможно, нам вообще лучше было бы, чтобы чемпионат не останавливался, и мы продолжили играть. Теперь основная задача для нас — это сохранить победный тонус. Будем его поддерживать в спаррингах", — подытожил украинский голкипер днепрян.

СК Днепр-1 вернется к официальным поединкам после международной паузы, проведя на своем поле игру против ПФК Львов.