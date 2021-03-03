Украина

Андрей Санин рассказал о ситуации со стадионом Мариуполя.

Первый вице-президент Мариуполя Андрей Санин прокомментировал ситуацию со стадионом команды УПЛ, а также ответил на вопрос, когда "азовцы" смогут на нем проводить домашние поединки.

"Друзья, к сожалению у меня не совсем хорошие новости — несмотря на все старания агрономов и подрядчиков, молодой газон на стадионе им. В. С. Бойко еще не готов к нагрузкам полноценного футбольного матча.

Аномальные морозы февраля, совершенно нетипичные для Приазовья, затормозили рост новой травы. Отработавший на максимуме весь февраль электрический подогрев газона лишь позволил нам пробудить семена. Но постоянная облачность остановила фотосинтез, а с ним и рост газонной травы. Только сейчас, когда наконец стало появляться мартовское солнце, наметился хоть какой-то прогресс.

Поэтому мы будем вынуждены провести игру 17-го тура опять вне Мариуполя. На этот раз наш формально домашний матч пройдет на домашней арене Колоса, за что им огромное спасибо!

Друзья, знаю, что я обещал нашим болельщикам что с 17-го тура мы будем играть дома. Но сегодняшняя инспекция поля показала, что мы были черезчур оптимистичны в своих ожиданиях, за что я и приношу свои извинения футбольной общественности Мариуполя.

А вот игру 18-го тура против Миная мы уже гарантированно проведем дома, по всем прогнозам футбольный газон приобретет к этому времени нужные нам игровые кондиции. Запасемся терпением! До встречи на стадионе имени Владимира Семеновича!", — написал Санин на своей странице в Facebook.

Напомним, что в своем последнем матче Мариуполь разошелся миром с Днепром-1. После 16 туров "азовцы" занимают 9-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 17 очков.