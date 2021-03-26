ЧМ-2022. Отбор

Украинский опорник высказался о результате первого матча отбора на ЧМ-2022.

Сборная Украины в рамках поединка первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022-го года сыграла в гостях вничью с Францией (1:1).

Центральный полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко, который оказался вне списка вызванных игроков в стан "желто-синих" из-за травмы колена, поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мне очень понравился матч. Мы здорово смотрелись на фоне сборной Франции, как по мне, вообще ни в чем ей не уступали. Притом что играли в явно оборонительной схеме, с тремя центральными защитниками, контролировали мяч, хорошо выбегали в контратаки, не боялись. Считаю, результат закономерен. Если бы был VAR, отменили бы гол Гризманна, потому что перед этим у правого защитника был офсайд. Ребята – молодцы! Поздравляю их практически с победой – с ничьей".

"Тренерский штаб делает работу над ошибками. Всегда, когда терпишь поражение, ты не должен ходить расстроенным, а должен искать ответы на вопросы, которые возникают. Тренерский штаб это сделал, полностью пересмотрел игру. В том матче участвовали более молодые ребята, а в последнем поединке – те, кто практически всегда выступает за национальную сборную. Работа над ошибками была проведена, и команда смотрелась очень здорово", — приводит слова Степаненко официальный сайт Шахтера.

Напомним, ранее Тарас Степаненко рассказал о том, когда планирует вернуться в полноценным тренировкам в общей группе "горняков" после полученного повреждения. Смотреть видео голов и обзор матча Франция — Украина вы можете на Football.ua.