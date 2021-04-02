Украина

Футболист желает, чтобы в деле разобрались международные инстанции.

Бывший полузащитник Сум Тарас Дурай, которого КДК УАФ отстранила пожизненно от футбольной деятельности за возможное участие в договорных матчах, сделал заявление, в который попытался доказать неправоту инстанции и заявил, что будет делать иск в суд Лозанны.

"В 2018 году меня обвинили в договорных матчах не имея никаких доказательств. Тогда у меня закончился контракт с Сумами. Думаю, многие помнят, когда КДК УАФ обвинил команду и некоторых футболистов в не самой честной игре. Пришло время отстаивать свое имя от лжи и клеветы. УАФ и КДК не имея никаких доказательств обвинили меня, сломав всю футбольную карьеру. Началась борьба с УАФ, КДК и апелляционным комитетом. Получив решение, я столкнулся с полным беспределом.

КДК УАФ не имеет никаких конкретных доказательств или видео, где было бы видно, что мои ошибки привели к голу, доказательств получения средств, к чему они апеллируют, и еще много других нюансов, пользуясь не фактами, а слухами, догадками ничем не подкрепленными. Пройдя долгий путь – около трех лет – я до сих пор стараюсь доказать свою непричастность к тем всем обвинениям. Первую апелляцию я выиграл, но с этим не захотели соглашаться в КДК УАФ и сделали все для того, чтобы дело было отложено".

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"КДК во главе с Баранкой, который с переводчиком, почти ничего не говорил и не объяснил, почему была апелляция отложена. Подав апелляцию во второй раз я понял, что апелляционный комитет даже не рассматривал мои аргументы, видео и доказательства, где все четко видно, что ни одна моя ошибка не привела к забитому голу – так, как было указано КДК, что мои ошибки привели к конечному результату, то есть к голу. Никоим образом не привели контраргументов на мои доказательства и почему они не взяли их во внимание. И после принятого решения апелляционный комитет оставил все в силе.

Мне должны были предоставить полное решение с четким описанием дела, где было бы четко написано, по каким доказательствам они оставили его в силе. Прошло около 3,5 месяца – апелляционный комитет проигнорировал разрешенные законом сроки. Хочу отметить, что закон Павелко не дает право УАФ без суда обвинять футболистов в преступлениях. Это запрещено на уровне Конституции. Полиция не видит преступления в моих действиях и об этом есть документ, а УАФ решила на себя взять функции и полиции, и суда по уголовным делам.

Я получил полный текст решения и был шокирован. Как можно бороться с КДК УАФ и апелляционным комитетом, если они что хотят, то и делают – нарушают всевозможные законы. Один шанс добиться правды – это подать в Лозанну. P.S. Я готов к диалогу с Баранкой и КДК в прямом эфире, чтобы вся страна слышала и видела их и мои аргументы. Есть много чего еще рассказать, и я постараюсь открыть все и показать, как работает система. А сейчас нужно найти возможности для подачи в Лозанну", — написал Дурай в своем Instagram-аккаунте.

Ранее сообщалось, что в Армении 25 украинских футболистов оказались замешаны в договорных матчах.