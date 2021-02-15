Украина

Украинский нападающий признал ошибку в своем поведении в конфликтной ситуации.

В интервью передаче "Великий футбол" экс-нападающий ковалевского Колоса Евгений Селезнев подробно рассказал о случившемся во время зимних сборов инциденте, в результате которого он был отчислен из состава команды.

"Я прочитал о себе многое за эти дни, и я просто не понял, что происходило. Почему, как и что, и откуда это всё взялось? Красное вино я могу выпить. Почему нет? Ну мы выпили... Как много? Я не мерял. Ну пару бокалов выпил. Ну я же не считал бокалы. Ну сидим за разговором, собралось 6-7 очень известных людей".

Конфликт разгорелся не во время застолья, а уже на следующий день, когда Колосу предстояло сыграть контрольный поединок против брестского Руха, который Колос был вынужден начинать в меньшинстве из-за неочевидной ситуации с попаданием Селезнева в стартовый состав. Как рассказал сам игрок, у него на тот момент было повреждение, поэтому принять участие в игре он никак не мог.

"Сыграть в товарищеском матче мне не давали ахиллы. Любой доктор подтвердит. В тот день я действительно выпил очень много обезболивающего, растерся мазью. Боль действительно не давала мне бежать, ничего. Я не мог играть, с разминки пришлось уйти. Я сам по себе эмоциональный человек, такой же, как и Руслан Владимирович. Да, конфликт какой-то был.

Конечно, я вспылил. Где-то я некорректно себя повел. Где-то я неправ, очень сильно неправ. Я готов извиниться в том, что я где-то неправ. Приехав в Киев я написал ему очень большое СМС. Пока никаких ответов не было.

Мне пришлось сдать анализы в клинике. У меня есть справка, в которой сказано, что алкоголя и других веществ в крови не обнаружено. Поднимался вопрос о расторжении контракта. Я попросил объяснить, на каком основании. Оснований нет. На моей стороне факты, а у других — догадки.

Это тоже не совсем правильно. Я же не могу отвечать за то, что кому-то что-то кажется. У меня пока есть контракт с Колосом. Я его честно выполнял и выполняю. Я понимаю, что некоторые люди обижены на меня, может разозлились. Так же могут и помириться. Наверное, мы с Русланом Владимировичем должны все решить. Другого выхода нет".

В завершении своего изложения версии произошедшего Селезнев сделал обращение к наставнику Колоса: "Руслан Владимирович, я хочу извиниться за свой характер, вспыльчивость, эмоциональность, а также за то, что так воспринял ситуацию и не стал разговаривать, а вместо этого сел в самолет и улетел. Я готов признать свою вину", — подытожил Евгений Селезнев.

Колос, без опытного украинского форварда в обойме, уже успел начать второй круг текущего розыгрыша украинской Премьер-лиги, накануне сумев отобрать очки у донецкого Шахтера (0:0).

В следующем туре команда из Ковалевки сыграет в гостях у ПФК Львов.