Украина

Football.ua представляет анонс матча 20-го тура чемпионата Украины.

В 20-м туре УПЛ Заря постарается сократить свое отставание от лидеров за счет аутсайдера чемпионата — Руха.

Рух — Заря

Суббота, 3 апреля, 17:00. Львов, Арена Львов. Арбитр — Юрий Иванов (Донецкая область). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Несмотря на практически диаметрально противоположное размещение в турнирной таблице, Заря и Рух в последних турах демонстрируют аналогичные результаты.

Причем если два поражения Руха от Десны и Динамо, признанных авторитетов украинского чемпионата, не удивляют, то Заря после победы над Шахтером явно рассчитывала на большее, чем "баранка" если не в матче против того же Динамо, то хотя бы против Колоса.

И теперь, вместо того, чтобы сократить отставание от идущего вторым Шахтера до минимума, луганчане отпустили "горняков" на практически недосягаемое расстояние — 7 пунктов.

Впрочем, опускать руки подопечные Виктора Скрипника уж точно не собираются, и Руху придется явно нелегко.

В Зарю вернулись сборники: отыгравший за Латвию Цыганикс, Саядманеш, отметившийся в национальной сборной Ирана, и Алефиренко, которого Руслан Ротань вызывал в украинскую «молодежку».

Есть и не самая приятная новость: из-за дисквалификации не примет участия в поединке на Арене Львов Кочергин.

Что касается львовян, то для них ситуация предельно проста: надо выцарапывать очки у любого соперника, вне зависимости от его силы и амбиций, потому что пребывание на последнем месте в турнирной таблице заставляет задуматься о перспективе усиления собой Первой лиги, чего Руху и его поклонникам явно не хотелось бы.

Хозяева с большим воодушевлением готовятся к встрече с одним из лидеров, особенно после того, как хороший пример своим старшим товарищам показала их будущая смена: Рух U-19 обыграл своих сверстников со счетом 2:0, а Рух U-21 — 4:1.

Полузащитник Руха Кухарук считает, что команде не повезло в предыдущих двух матчах, и, проведя работу над ошибками, «желто-черные» смогут добиться большего с Зарей. Аналогичное настроение и у защитника Гагуна, который при этом отмечает, что всем футболистам придется выложиться по максимуму.

С особым настроением ждет встречи с Зарей один из тренеров Руха Александр Грицай, который ранее работал в тренерском штабе луганчан. Он тоже подтвердил, что мотивация у львовян зашкаливает, однако признает, что соперник имеет большой атакующий потенциал и тактическую выучку, признавая, что его команде большую часть времени придется провести в обороне.

Есть в Рухе и еще один экс-луганчанин — Максим Белый, который заявил, что хорошо знаком с методами Виктора Скрипника и обещал поделиться этими знаниями с тренерским штабом нынешней команды.

Под вопросом участие в матче Ростислава Русина, который хоть и приступил к тренировкам в общей группе, еще не набрал надлежащую форму.

Интересные факты

– Команды сыграли между собой 1 официальный матч: победа Зари 4:0.

– Безничейная серия Зари в чемпионате составляет 9 матчей: 7 побед и 2 поражения.

– Заря не забивает в УПЛ 231 минуту.

– Безничйная серия Руха в чемпионате составляет 4 матча: 1 победа и 3 поражения.

– Рух не забивает в УПЛ 180 минут.

– Рух пропускает в семи матчах чемпионата подряд: 15 мячей.

Ориентировочные составы

прогноз 0:2

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