ЧМ-2022. Отбор

Украинский защитник высказался о втором матче отбора на ЧМ-2022 против Финляндии.

Во втором поединке отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре, сборная Украины примет на своем поле Финляндию. Крайний защитник "желто-синих" Ефим Конопля рассказал о своей готовности выйти на поле в этом матче.

"Внутренне всегда нужно быть готовым получить шанс в сборной Украины, здесь их много просто не может быть, потому что это национальная команда".

"Тут лучшие из лучших находятся и все заслуживают своего шанса. Его нужно ждать всегда", — заявил Конопля в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, в 21:45 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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