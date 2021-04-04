Украина

Специалист — о поражении Заре.

Главный тренер Руха Иван Федик высказался о поражении в матче против луганской Зари (0:2).

"Реализация моментов должна быть лучше. Если бы забили хотя бы один момент, то, я думаю, что игра могла сложиться иначе. Заря забила, мы не забили.

Во втором тайме мы создали много моментов, которые нужно было забивать. После этого пропустили. Играть после такого очень сложно", — сказал специалист в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, луганчане добыли победу благодаря дубля Артема Громова. Особенно красивым вышел первый мяч форварда.

Ранее игру против Руха также прокомментировал главный тренер "черно-белых" Виктор Скрипник.

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