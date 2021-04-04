Специалист — о поражении Заре.
ИВАН ФЕДИК, РУХ
04 апреля 2021, 17:19
Главный тренер Руха Иван Федик высказался о поражении в матче против луганской Зари (0:2).
"Реализация моментов должна быть лучше. Если бы забили хотя бы один момент, то, я думаю, что игра могла сложиться иначе. Заря забила, мы не забили.
Во втором тайме мы создали много моментов, которые нужно было забивать. После этого пропустили. Играть после такого очень сложно", — сказал специалист в интервью ТК Футбол 1/2/3.
Напомним, луганчане добыли победу благодаря дубля Артема Громова. Особенно красивым вышел первый мяч форварда.
Ранее игру против Руха также прокомментировал главный тренер "черно-белых" Виктор Скрипник.
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