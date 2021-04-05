Украина

Защитник полтавской Ворсклы прокомментировал тревожный эпизод с травмой его партнера по команде.

Двадцатый тур украинской Премьер-лиги проходил для полтавской Ворсклы под знаком домашнего противостояния против донецкого Шахтера, которое оказалось для подопечных Юрия Максимова негативным не только в плане итогового результата (0:2), но и в контексте сразу двух серьезных повреждений их футболистов.

Ворскла — Шахтер 0:2 Видео голов и обзор матча

Речь идет о защитнике полтавчан Игоре Пердуте, который в столкновении с Манором Соломоном сломал ребро, и полузащитнике Оливье Тилле, в которого в центре поля в борьбе за верховой мяч влетел Сергей Яворский, что стало причиной для сотрясения головного мозга у игрока сборной Люксембурга.

Состояние Тилля в перерыве отчетной игры в послематчевом интервью телеканалу Футбол прокомментировал защитник Ворсклы Владимир Чеснаков.

"Вроде бы, с ним все нормально, потому что говорили, что даже пытался выходить на второй тайм.

Спросили, как его зовут. Говорит — Оливье. Значит, все нормально", — обнадеживающе сообщил футболист команды Максимова.

В следующем туре полтавская Ворскла сыграет очередной домашний поединок — против ПФК Львов.