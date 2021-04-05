Украина

Фулбек Динамо высказался о победе в матче чемпионата Украины против Александрии.

В поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо одержало волевую победу над Александрией. Защитник "бело-синих" Александр Караваев поделился эмоциями от результата данного противостояния, затронув тему своего отмененного гола.

"До того, как судья побежал смотреть, они пять минут что-то думали и решали. Такое ощущение, будто переговаривались: "Давай что-то придумаем и увидим". Не знаю. Потом идет смотрит и говорит, что офсайд".

"Если есть офсайд, они должны сразу говорить. У него же глаза — не камера, это они по телеку смотрят. У нас всегда много таких обсуждений, каждый тур. Но не мы в праве решать, пускай решают те, кого курируют", — заявил Караваев в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Александрия — Динамо Киев вы можете на Football.ua.