Украина

Наставник донецкого клуба поделился своими мыслями о первом месяце работы.

Главный тренер Олимпика Юрий Калитвинцев прокомментировал первый месяц своей работы в донецком клубе.

Под руководством украинского специалиста Олимпик проиграл все пять матчей с общей разницей голов 1:10.

"Похудел. Такого тяжелого месяца у меня еще не было.

Давление из-за результатов? Стараемся от этого абстрагироваться, но мы спортсмены, поэтому есть, конечно, небольшое давление. Но от этого никуда не уйдешь. Я всегда говорил и говорю, что задача футболистов – ответить за свою игру, а за результат и игру команды в целом отвечу я.

Игра против Десны и своего сына (Владислава Калитвинцева — прим.)? К сожалению, я не сыграю против него, а если бы я играл, я бы его обыграл. До 4 апреля у меня не было сына. Был игрок под номером 11, хороший игрок. До 3 апреля я ни в одной игре сыну не проигрывал, что бы это не было – разные детские игры и так далее. Хотелось продолжить эту традицию", — сказал Калитвинцев в эфире программы Великий футбол.

Отметим, что в противостоянии между Десной и Олимпиком, победу одержала команда из Чернигова со счетом 2:0. Видеообзор этого матча можно посмотреть на Football.ua.