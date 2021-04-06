Украина

Словесная война между фанатами киевского клуба и румынским специалистом продолжается.

Ультрас киевского Динамо на матче 20-го тура УПЛ против Александрии вывесили на трибунах специальный баннер в адрес наставника "бело-синих" Мирчи Луческу.

Фанаты столичного клуба с помощью баннера обратились к главному тренеру Динамо на румынском языке: "Тебе здесь не рады".

"Луческу за десять лет не проявил никакого уважения к нашей стране, чтобы понимать украинский, поэтому мы вынуждены сделать для него текстовик на румынском языке.

Активные болельщики никогда не примут Луческу и при любой возможности напоминать о недопустимости пребывания приспособленцев в киевском Динамо", — гласит заявление ультрас Динамо.

Ранее сообщалось, что Луческу признан лучшим наставником 20-го тура УПЛ.