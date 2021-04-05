Оба бразильца избежали повреждений перед матчем с лидером чемпионата Украины.
ЛУКАС ТЕЙЛОР, СК ДНЕПР-1
05 апреля 2021, 23:30
Защитники Днепра-1 Лукас Тейлор и Баселар Дуглас готовятся к поединку 21-го тура украинской Премьер-лиги против киевского Динамо. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в программе Цыганык Live.
Оба бразильских футболиста получили повреждения в минувшем матче против Львова (5:1).
По информации источника, у Тейлора был ушиб голеностопа, а у Дугласа был спазм. Оба футболиста смогут помочь команде Игора Йовичевича в ближайшей игре.
Напомним, матч Динамо — Днепр-1 состоится 10 апреля в 17:00 по киевскому времени.
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