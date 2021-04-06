Украина

Подопечные Мирчи Луческу ближайший домашний поединок проведут в гостях.

Поединок 21-го тура украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и Днепром-1 пройдет на Днепр-Арене. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Перенос матча в Днепр связан с тем, что поединок первого круга чемпионата Украины по просьбе киевского клуба прошел на НСК Олимпийский. Таким образом, киевляне вернули днепрянам домашнюю встречу, где номинально они будут гостями.

Поединок Динамо — Днепр-1 пройдет 10 апреля в 17:00 по киевскому времени. После 20 игр команда Мирча Луческу лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер на семь очков. У Днепра-1 25 очков и восьмое место.

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