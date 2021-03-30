ЧМ-2022. Отбор

Нападающий сборной Украины рассказал об эмоциях после дебютного гола за нашу национальную команду.

В домашнем матче против Финляндии (1:1), который проходил в рамках второго тура отборочного раунда чемпионата мира-2022, нападающий сборной Украины Жуниор Мораес сумел отличиться дебютным для себя голом в "сине-желтой" футболке.

Украина — Финляндия 1:1 Видео голов и обзор матча

Этот персональный успех дает футболисту команды Андрея Шевченко надежду о развитии голевых успехов перед заключительной игрой мартовского цикла для национальных команд против Казахстана. Представитель донецкого Шахтера пообщался с пресс-службой Главной команды страны, поделившись эмоциями от прошлой и ожиданиями от следующей игры в отборе на мудиаль.

"Мне очень важно забивать голы, потому что я всегда хочу помогать сборной добиваться побед и, конечно, это было "специально" (акцент на "особенное" — ред.), первый гол в сборной. Это важно — в дальнейшем забивать голы.

Мы хорошо играли в матче против Финляндии, но не смогли добиться необходимого результата. Сейчас, в следующей игре, против Казахстана, конечно, надо выиграть", — подытожил свой короткий комментарий Мораес.

Напомним, что матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта. Начало в 21:45 по киевскому времени.