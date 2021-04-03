Украина

Бразилец забил победный гол в поединке.

Дубль Шахтера обыграл Ворсклу U21 в матче 20-го тура украинской молодежной лиги.

"Горняки" открыли счет уже на второй минуте встречи благодаря голу Чирука. Полтавский клуб сумел сравнять счет усилиями Кравчука спустя 17 минут.

Победный гол в матче на 58-й минуте забил форвард основной команды Шахтера Тайсон, сделав счет 2:1.

Шахтер U21 — Ворскла U21 2:1

Голы: Чирук, 2, Тайсон, 58 — Кравчук, 17

Шахтер U21: Турбаевский, Капинус, Удод, Якуба, Булеза, Шостак, Приходько, Вакула, Хромей, Тайсон, Чирук.

Запасные: Кемкин, Эгбуджо, Рудавский, Гуров, Микитишин, Свитюха, Библик, Векленко.

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