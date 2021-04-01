ЧМ-2022. Отбор

Вратарь Шахтера поделился своими эмоциями после матча с Казахстаном.

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал свой дебют в матче с Казахстаном (1:1) в рамках третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

"Немного размытые ощущения после дебюта в национальной сборной. С одной стороны радость и гордость от выхода на поле. С другой – не тот результат для команды, что нужно.

Как всегда, у медали две стороны. А у меня еще один повод продолжать работать над собой", — написал Трубин на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Трубин стал самым молодым вратарем-дебютантом сборной Украины в официальных матчах.

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