ЧМ-2022. Отбор

Голкипер Шахтера вышел в стартовом составе на матч с Казахстаном.

Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин вышел в стартовом составе сборной Украины на матч третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Казахстана.

Таким образом, Трубин стал самым молодым вратарем-дебютантом в истории национальной команды в ее официальных матчах. На момент матча Анатолию 19 лет и 242 дня.

Ранее рекорд удерживал Александр Шовковский, который дебютировал в возрасте 19 лет и 315 дней в 1994 году.

Добавим, что самым молодым вратарем, который дебютировал за Украину является Андрей Лунин. Вратарь Реала дебютировал в товарищеском матче в возрасте 19 лет и 40 дней.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Казахстан.

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