ЧМ-2022. Отбор

Украинский голкипер высказался о ничьей с Казахстаном в рамках отбора на ЧМ-2022.

В поединке третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Украины не смогла обыграть Казахстан (1:1).

19-летний вратарь Анатолий Трубин, для которого этот матч стал дебютным в футболке национальной команды, поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мне очень приятно, что удалось дебютировать, но разочарован результатом, хотелось победить. У нас было много возможностей, но мы их не использовали".

"Конечно, всегда хочется побеждать, вне зависимости от того, дебютная эта игра или сотая. Нужно было побеждать, но нам не хватило реализации", — заявил Трубин в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Казахстан вы можете на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.