Украина

Врач "горняков" рассказал о кадровой ситуации в составе донецкого клуба.

Врач-физиотерапевт донецкого Шахтера Вадим Попов рассказал о ситуации с травмированными игроками "горняков".

"После небольшого повреждения вернулся Тете, который не играл с Ворсклой, он тренировался в общей группе. Вернулись в строй после коронавирусной инфекции Виктор Корниенко и Николай Матвиенко, и наконец-то мы дождались из сборной Грузии Давида Хочолаву. Он остался последним из такой нехорошей плеяды игроков, которые переболели. Ему надо еще два-три дня, с понедельника (12 апреля — прим.) он начнет работать со всеми.

В лазарете нашей команды остался только Евгений Коноплянка, который получил травму в сборной. Он продолжает восстанавливаться, ему еще минимум три недели надо лечиться", — сказал Попов в эфире программы Shakhtar News.

Напомним, что сегодня, 10 апреля, Шахтер сыграет матч 21-го тура УПЛ против Мариуполя. Начало матча в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.