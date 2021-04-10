Украина

Футболист подписал двухлетний контракт с бразильским клубом.

Нападающий донецкого Шахтера Тайсон в летнее трансферное окно станет игроком Интернасьонала, сообщает Boa Informação.

Несмотря на то, что агент 33-летнего бразильца и сам футболист отрицают договоренность с Интернасьоналем, мать Тайсона подтвердила, что ее сын уже имеет на руках подписанный предварительный контракт.

"Все хорошо, он приедет. Он уже подписал предварительный контракт. Первоначально — это двухлетний контракт, до середины 2023 года", — сказала мать Тайсона.

Напомним, что в настоящее время Тайсон тренируется с дублирующим составом "горняков".

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