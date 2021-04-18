Украина

Полузащитник киевлян дал комментарий после матча с Шахтером.

Динамо минимально обыграло Шахтер в Киеве в рамках центрального поединка тура и приблизилось к чемпионскому титулу.

"Шахтеру нужна была победа любой ценой, они пытались забить гол. А для нас даже ничья стала бы хорошим результатом. Поэтому мы избрали выжидательную тактику. Мы оборонялись и старались поймать соперника на контратаках.

Это был хороший матч для нас. Да, владение мячом было на стороне Шахтера. Но мы выиграли. Этот поединок был сродни матчу за Суперкубок. Мы очень довольны, что взяли три очка. Но впереди еще четыре тура, и чемпионство еще не обеспечено.

В первые 10-15 минут важно было, прежде всего, не пропустить гол. Но затем мы прибрали мяч к своим ногам, стали смелее выходить в атаку. И, конечно же, для нас было важно забить гол. Ведя в счете, мы могли играть от защиты. Мы хорошо оборонялись, все попытки соперника были тщетными. Они начали нервничать, совершать ошибки.

Момент с пенальти? Обычно тренер определяет, кто будет бить пенальти. Я был уверен, что забью. И я хотел исполнить этот 11-метровый. Удар получился хороший. Трубин – сильный вратарь, к тому же очень высокий. Он был близок к тому, чтобы дотянуться до мяча, угадал направление полета мяча, но удар пришелся точно в угол. Я счастлив, что этот гол принес нашей команде победу.

Мы очень близки к чемпионству, осталась одна победа, чтобы оформить титул. Но сейчас нам нужно сфокусировать внимание на Кубке Украины, это также важный турнир для нас. В среду нам предстоит сыграть полуфинальный матч. Мы должны пройти в финал. Хотя мы ждем тяжелой игры. Наш соперник выбил Шахтер из Кубка. Мы должны полностью сконцентрироваться на этом матче, а затем – на игре с Ингульцом, победа в которой гарантирует нам золотые медали", — приводит слова Де Пены официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча Шахтер — Динамо.