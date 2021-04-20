Украина

Наставник Агробизнеса рассказал о предстоящем матче против Динамо.

Главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский прокомментировал предстоящий поединок 1/2 финала Кубка Украины против киевского Динамо.

"У нас сейчас очень плотный график — за десять дней мы должны провести три поединка. Поэтому, в первую очередь, футболисты должны восстановить кондиции. Есть определенные кадровые потери на этот матч и чтобы дать бой киевлянам нужно выбрать оптимальный состав.

Динамо играет в агрессивный футбол, это показывают последние матчи, в том числе против Шахтера. Сила Динамо в коллективе, Луческу удалось подобрать нужные слова к футболистам. Пример Родригеса, с которым были проблемы в прошлом сезоне, показывает это лучше всего. Футболисты поверили тренеру, им удалось поставить игру, команда дисциплинированная во всех линиях.

Понимаем, что первым номером играть с таким Динамо не имеет смысла, поэтому попробуем подобрать такую ​​тактику, которое принесет положительный результат. К сожалению, четверо наших игроков из-за перебора желтых карточек пропустят игру, а также после операции восстанавливается Сергей Петров. Все остальные готовятся к матчу.

Кубковые встречи отличаются от чемпионата, и это я всегда доношу до футболистов. Они все видят, как болельщики ждут матч с Динамо, какая у команды невероятная сейчас поддержка. В игре с Динамо в первую очередь попытаемся показать качественный футбол", — приводит слова Чижевского официальный сайт клуба из Первой лиги.

Напомним, матч Агробизнес — Динамо состоится в среду, 21 апреля, в 16:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в онлайн-трансляции на Football.ua.